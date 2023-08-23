Как информирует «НБН», об этом пишет ряд российских СМИ, в том числе и ТАСС.
Так, сообщается, что в самолете, который сегодня, двадцать третьего августа упал в Тверской области Российской Федерации, среди пассажиров был основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин.
Кроме того, по данным средств массовой информации, на борту упавшего самолета, помимо самого Пригожина, был также и его заместитель Дмитрий Уткин, который имеет позывной Вагнер.
Напомним, ранее мы уже писали о том, что боевики ЧВК «Вагнер» остаются на территории Беларуси.