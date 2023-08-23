Как информирует «НБН», об этом пишет ряд российских СМИ, в том числе и ТАСС.

Так, сообщается, что в самолете, который сегодня, двадцать третьего августа упал в Тверской области Российской Федерации, среди пассажиров был основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин.

Кроме того, по данным средств массовой информации, на борту упавшего самолета, помимо самого Пригожина, был также и его заместитель Дмитрий Уткин, который имеет позывной Вагнер.

Бізнес-джет упав у Тверській області Россі, усі 7 осіб, що були на борту, загинули, пишуть російські Telegram-канали. Пишуть, що цей літак належав Пригожину pic.twitter.com/kzb8GLB6Fu — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 23, 2023

Напомним, ранее мы уже писали о том, что боевики ЧВК «Вагнер» остаются на территории Беларуси.