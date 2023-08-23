После того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест глава Кремля отказался от поездок за границу, в частности, решил не присутствовать лично на саммите БРИКС в Йоханнесбурге.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «Голос Америки».

Накануне саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса подчеркивал, что его страна участвует в инициативе по достижению мира в Украине и содействует переговорам для функционирования «зерновой сделки».

Однако Путин использовал свои видеовыступления на саммите, чтобы в очередной раз оправдать срыв Черноморской инициативы Москвой и доказать, что проблемы с продовольствием в мире якобы вызваны «незаконными» западными антироссийскими санкциями.

Также диктатор оправдывал вторжение РФ в Украину, утверждая, что войну «развязал Запад с сателлитами».

Напомним, что визит российского лидера в Турцию откладывается. Президент Реджеп Эрдоган сообщил, когда он рассчитывает встретиться с Путиным.