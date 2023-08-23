Российский военный эксперт, полковник Виктор Баранец в эфире «Радио Комсомольская правда» признал, что надежды РФ относительно Харькова не оправдались. Соответствующий фрагмент программы опубликовал украинский журналист Денис Казанский в своем Telegram-канале, информирует «НБН».

По словам Баранца, россияне думали, что «шароварники» будут встречать «вторую армию мира» с цветами и песнями, в частности в Харькове, так как большая часть украинцев якобы симпатизирует стране-агрессору.

В реальности население устроило захватчикам «теплый прием» пулями. Военный эксперт пожаловался, что государство-террорист «просчиталось» с Харьковом, где Кремлю не удалось установить свое марионеточное правительство.

Напомним, пропагандист Сергей Мардан в эфире программы Владимира Соловьева помечтал о «возвращении» Купянска и объяснил объявление «частичной» мобилизации в стране-агрессоре.