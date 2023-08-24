Издание ВВС пишет, что «повар Путина» отчасти повторил судьбу Навального, Скрипаля и Литвиненко. Олигарх имел много поклонников не только среди боевиков группы «Вагнера», но и за ее пределами, информирует «НБН».

Россияне были свидетелями «теплого приема» Пригожина и наемников ЧВК в Ростове-на-Дону во время их «мятежа» в июне. При этом у бывшего заключенного было много врагов в Москве, в частности среди высшего руководства ВС РФ, которое он нещадно публично критиковал в свете так называемой «СВО».

Журналисты, ссылаясь на оценки аналитиков, пишут, что устроить «восстание» своей армии и перейти дорогу кремлевскому диктатору было роковой ошибкой «повара Путина». Критикуя ход войны РФ против Украины, Пригожин разозлил Кремль.

В материале сказано, что президент-агрессор назвал «марш справедливости» армии олигарха ударом в спину и предательством, а диктатор не прощает тех, кто бросает ему вызов или предает его. В конечном итоге, главаря ЧВК постигла участь тех, кто стал поперек горла российскому лидеру.

Ранее аналитики ISW рассказали, что стоит за смертью главарей «вагнеровцев».