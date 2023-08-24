Как информирует «НБН», после обнародования такой информации российское издание 161.ru со ссылкой на источник в силовых структурах начало распространять данные о том, что в Ростовской области всех сотрудников Росгвардии, а также полиции начали собирать по тревоге.

Так, источник отметил следующее:

По тревоге были подняты все силовые службы – Министер ство внутренних дел РФ, Росгвардия, и некоторые другие. Вызывают даже из отпусков.

Кроме того источник в силовых структурах добавил, что в данной авиакатастрофе погибли все, кто были на борту авиасудна.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что один из военных корреспондентов, который был приближенным к ресурсам Пригожина, сообщил о последствиях, которые могут начаться после гибели военного руководства ЧВК.