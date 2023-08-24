Как информирует «НБН», российское пропагандистское издание «Царьград», перечисляя три возможные версии крушения самолета с Пригожиным и Уткиным, вспоминает об украинском следе и лично Буданове.

В частности, издание ссылается на слова главы ГУР МОУ Кирилла Буданова, который ранее заявлял: Ждите громких новостей.

Именно ссылаясь на эти слова ресурс решил заявить, что в гибели Пригожина и Уткина виновна Украина, а точнее руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Напомним, ранее мы уже писали о том, какими для России могут быть последствия гибели Пригожина в авиакатастрофе.