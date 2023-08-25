Советники по нацбезопасности Америки, ФРГ, Италии, Франции и Великобритании заявили, что их страны продолжат блокировать активы государства-террориста до тех пор, пока Кремль не возместит Украине ущерб, нанесенный во время полномасштабного вторжения.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на сайт Белого дома.

Представители пяти государств на мероприятии, которое инициировал советник американского президента Джейк Салливан, вновь подтвердили, что они продолжат поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией столько, сколько понадобится, а также предоставят помощь для ее послевоенного восстановления.

Кроме того, политики рассматривали дополнительные пути привлечения государства-террориста к ответственности за разрушения, которые нанесли ВС РФ за время войны.

Напомним, Украина ввела санкции против популярного маркетплейса AliExpress за сотрудничество с Россией.