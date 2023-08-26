Как информирует «НБН» со ссылкой на БЕЛТА, об этом проинформировали в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Дословно из сообщения:

Двадцдать пятого августа пограничники из Мозыря на границе с Украиной на одном из пограничных столбов обнаружили элементы военной формы одежды. По следам, которые были там оставлены, можно было увидеть, как неизвестный пересекает границу с украинской стороны. По данному факту РБ начала административный процесс.

Согласно мнению белорусских пограничников, такого рода действия украинской стороны – это бесполезные попытки вызвать ответную реакцию у представителей пограничной службы Беларуси.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что РФ начала перемещать ядерное оружие на территорию Беларуси.