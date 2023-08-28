Российское издание Meduza пишет, что у Путина определились, кто пойдет на президентские выборы в следующем году. Главным критерием для отбора «оппонентов» диктатора стал возраст, информирует «НБН».

В политическом блоке АП РФ, который возглавляет Сергей Кириенко, обеспокоены тем, чтобы российский лидер не выглядел дедом на фоне других «конкурентов». По этой причине Кремль запретил регистрировать «оппонентов» Путина, которые моложе 50 лет.

Известно, что на выборы пойдут политики от трех парламентских партий – «Новые люди», «ЛДПР» и «КПРФ». На выборах в следующем году президент-агрессор ожидает «рекордный результат», поскольку ему важна стабильность рейтинга.

Напомним, глава Украины Владимир Зеленский назвал два условия для проведения выборов в стране во время войны.