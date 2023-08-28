Американская газета The Washington Post пишет, что Америка планирует сформировать украинскую «силу будущего», которая смогла бы сдержать дальнейшую агрессию РФ. Для этого США намерены передать Киеву кассетные боеприпасы для РСЗО и истребители F-16, информирует «НБН».

Журналисты отмечают, что Белый дом рассматривает несколько вариантов увеличения поддержки Украины со стороны Запада, учитывая вероятность продолжения войны в следующем году.

В частности, в Вашингтоне все больше тех, кто поддерживает отправку кассетных снарядов большой дальности для реактивных систем залпового огня, которые способны поражать цели глубже, чем артиллерийские версии, которые Америка начала отправлять украинцам в июле.

Ранее СМИ рассказали, какие ракеты должны получить защитники, чтобы американские истребители F-16 можно было использовать на максимум.