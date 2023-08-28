Традиционно оскорблениями в адрес Украины соратник кремлевского диктатора разразился в своем Telegram-канале. Медведеву не понравилось, что соседняя страна подсчитывает количество техники и вооружения, которые еще есть в запасе у армии Путина, информирует «НБН».

По словам скандального политика, соседнее государство – «страна-паразит», поскольку Украина якобы «получает корм от тела своих хозяев», где «сдохнут паразиты», как только она перестанет получать вооружение.

Бывший президент РФ похвастался, что его государство «само себя» обеспечивает всеми видами оружия и якобы в количестве, которое превышает текущие потребности армии оккупантов. Соратник Путина отметил, что конвейеры ВПК РФ «работают в три смены» и будут производить столько вооружения, сколько нужно россиянам для «защиты отечества».

Ранее Медведев заговорил об аннексии оккупированных РФ территорий Грузии.