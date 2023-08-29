Как информирует «НБН», об этом пишет издание Kyodo.

Отмечается, что лидеры стран будут вести диалог по телефонной линии.

При этом источники в правительстве Японии подчеркнули, что, по всей вероятности, во время беседы обсуждения стороны будут акцентировать внимание на подтверждении солидарности Японии и Украины, а также анонсе нового пакета разносторонней помощи для восстановления воюющей сейчас Украины.

Помимо того Кишида, вероятно, воспользуется этими переговорами для согласования позиций с президентом Украины перед саммитом стран «G-20», который пройдет в Индии в сентябре месяце.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Япония передаст Украине сто единиц военной техники.