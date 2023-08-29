Пресс-секретарь российского лидера остался доволен восхвалением империализма РФ понтификом. Представитель Администрации президента отметил, что Франциск «очень хорошо» знает историю государства-террориста.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «ТАСС».

По словам спикера Путина, история России «имеет более глубокие корни», а наследие страны-агрессора не ограничивается только Екатериной II и Петром I.

Песков добавил, что историческими вопросами занимается государство и школа и для Кремля «весьма отрадно», что слова главы Католической церкви «звучат в унисон с этими усилиями».

Ранее предстоятель Украинской греко-католической церкви призвал Ватикан прояснить ситуацию с восхвалением российского империализма Папой Римским.