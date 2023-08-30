Руководитель авиационной бригады CENIPA Марсело Морено направил в РФ письмо с вопросом, собирается ли государство-террорист приступать к расследованию падения бизнес-джета «повара Путина», информирует «НБН» со ссылкой на Reuters.

Межгосударственный авиационный комитет страны-агрессора отправил Морено ответ: Российская Федерация не планирует расследовать авиакатастрофу с самолетом бразильского производства руководства группы «Вагнера».

Россияне должны согласовывать расследование с бразильским федеральным агентством CENIPA, которое специализируется на предотвращении авиационных инцидентов, так как Запад подозревает причастность Кремля к падению бизнес-джета «повара Путина».

Напомним, что о гибели олигарха высказался бывший сотрудник КГБ СССР Сергей Жирнов. Он считает, что в авиакатастрофе мог погибнуть «двойник» главы ЧВК «Вагнер», а сам Пригожин, имея десятки паспортов, может находиться где угодно.