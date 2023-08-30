В Центре национального сопротивления сообщили, что нарастает конфликт между наемниками диктатора Александра Лукашенко и «вагнеровцами», которые находятся на белорусской территории, информирует «НБН».

Сотрудники МВД РБ не хотят работать с бывшими заключенными и преступниками – боевиками «Вагнера». Наемники ЧВК обучают военных ВС РБ кровавым методам выполнения задач, что приводит в ужас даже «псов режима».

Известно, что полсотни инструкторов группы «Вагнера» уже покинули белорусскую территорию, чтобы подписать контракт с российским оборонным ведомством и продолжить участия в так называемой «СВО». Около 1500 «вагнеровцев» за последние три недели отбыли в Африку, где страна-агрессор пытается расширять свое влияние.

Как сообщалось, Польша, Эстония, Латвия и Литва потребовали, чтобы Минск вывел боевиков с территории своего государства. Страны Балтии назвали условия для закрытия границ с РБ.