В среду, 30 августа, во время брифинга спикер кремлевского диктатора Владимира Путина прокомментировал атаку двух десятков дронов на псковский аэродром, информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское издание «РБК».

Пресс-секретарь главы страны-агрессора ответил на вопрос представителей СМИ, рассматривается ли версия о запуске БПЛА по России из Латвии или Эстонии.

Представитель АП РФ заявил, что выводы по маршруту дронов будут делать военные эксперты, которые также примут меры, чтобы в будущем не допустить ударов беспилотниками.

Песков заверил, что Путину доложили о «бавовне» в Пскове, пожаловавшись, что «киевский режим» продолжает «террористическую активность».

Напомним, у Буданова подтвердили, что «хлопок» на псковском аэродроме повредил четыре и уничтожил два самолета Ил-76 ВС РФ.