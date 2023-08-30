Как информирует «НБН», на официальном сайте правительства Германии появилась информация о новом пакете военной помощи для Украины.

В частности, в него вошли 10 боевых танков Leopard 1A5, один радар TRML-4D, шестнадцать беспилотных комплексов для разведки Vector, четыре транспортера танков HX81, более тринадцати миллионов боеприпасов к стрелковому оружию.

Данные правительства Германии говорят о том, что поставки вооружения происходят из отраслевых запасов, которые финансируются немецкими фондами для наращивания потенциала безопасности.

Напомним, ранее в СМИ активно обсуждался вопрос возможности передачи Германией Украине ракет большой дальности Taurus.