Американские аналитики в своем отчете обратили внимание на то, что федеральные каналы страны-агрессора проигнорировали церемонию прощания с главарем «вагнеровцев», информирует «НБН».

Эксперты пишут, что АП РФ и ФСБ приняли ряд усилий, чтобы скрыть похороны «повара Путина» от россиян, а также разработали план предотвращения общественных протестов. Помимо этого власти РФ попытались ввести граждан в заблуждение относительно места захоронения олигарха.

В ISW считают, что руководство государства-террориста засекретило церемонию прощания с главой «Вагнера», поскольку боится, что погибший Пригожин и его боевики до сих пор вызывают симпатию у россиян.

Известно, что олигарх был похоронен на петербуржском Пороховском кладбище во вторник, 29 августа. Закрытый формат церемонии прощания якобы был желанием его родственников. На месте поставили рамки с металлодетекторами, кроме того, посетителей отгоняли от могилы военного преступника множество полицейских.

Ранее в Вашингтоне прокомментировали гибель «повара Путина». В Белом доме раскрыли мотив Кремля для убийства «повара Путина».