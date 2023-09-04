Турецкое издание Milliyet пишет, что одной из тем сегодняшней встречи Эрдогана с Путиным станет начало «справедливого мирного переговорного процесса» по войне РФ против Украины, информирует «НБН».

Журналисты отмечают, что турецкий лидер в ходе переговоров заявит о роста последствий полномасштабной войны в геометрической прогрессии, отметив, что якобы при справедливом мире в этом вооруженном противостоянии нет победителя и проигравшего.

Эрдоган акцентирует внимание на том, что в регионе важно установить прочный мир и стабильность, в чем Анкара готова сыграть важную роль. Глава Турции сообщит кремлевскому диктатору, что он готов взять на себя роль посредника в диалоге между Киевом и Москвой, включая проведение прямого переговорного процесса.

Ранее СМИ также сообщали, какие темы будут обсуждать лидеры в ходе встречи в Сочи.