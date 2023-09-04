Немецкое издание Bild сообщает, что Шольц затягивает решение с поставками Taurus Киеву, поскольку волнуется, что Украина начнет применять эти ракеты для ударов по территории государства-террориста, информирует «НБН».

По словам журналистов, с одной стороны, власти ФРГ хотят дождаться решения Белого дома по баллистическим ракетам ATACMS, с другой стороны, Берлин заявляет, что передача Украине Taurus будет иметь смысл после того, как страна получит истребители F-16.

В то же время в материале сказано, что ВСУ уже применяют для борьбы с агрессором французские и британские ракеты Storm Shadow и SCALP. Также Киев заявляет, что защитникам сегодня нужно больше возможностей для атак на позиции и командные центры ВС РФ на украинской территории.

Ранее в Минобороны Украины сообщали, сможет ли наша страна получить ракеты Taurus.