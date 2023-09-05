Лейтенант ВС Бельгии Фредерик Гетинк заверил, что дело не в том, что Брюссель не хочет передавать Киеву боевые самолеты, а в том, что он не хочет отправлять их ВСУ в плохом состоянии.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Euractiv.

По словам военного, из эксплуатации выводятся F-16, которые налетали столько часов, что их конструкция износилась. Бельгия не хочет давать украинцам истребители, которыми сама бы не пользовалась.

Ранее стало известно, что Нидерланды передадут Украине не все из обещанных американских истребителей. В оборонном ведомстве страны прояснили ситуацию с F-16.