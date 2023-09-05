Как информирует «НБН», СМИ со ссылкой на официальный сайт правительства Германии обнародовали перечень вооружения, которое вошло в новый пакет военной помощи для Украины.

Итак, Вооруженные силы Украины в этот раз получат от ФРГ 10,080 боеприпасов для зениток Gepard, более 8,5 миллиона патронов, 27 000 40-мм боеприпасов, 20 тысяч очков для солдат, четыре автомобиля для пограничников, 32 грузовика Zetros, четыре тягача с прицепами для транспортировки танков, а также бронированный мостоукладчик Beaver.

При этом в правительстве Германии подчеркнули, что поставки происходят из отраслевых запасов, которые финансируются немецкими фондами для наращивания потенциала безопасности.

Напомним, в конце августа мы уже писали об очередной военной помощи от Германии для Украины.