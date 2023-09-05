«Левада-Центр» провел опрос 1606 россиян с 24 по 30 августа, чтобы выяснить, изменился ли уровень поддержки войны против Украины в обществе страны-агрессора, информирует «НБН».

Результаты исследования показали, что с февраля прошлого года жители государства-террориста продолжают поддерживать полномасштабное вторжение армии Путина в соседнюю страну.

На вопрос, поддерживают ли они действия ВС РФ в Украине 38% респондентов ответили «определенно да» и 32% — «скорее да». Скорее не поддерживают войну 12% опрошенных, 9% — выступают против и 10% — затруднились с ответом.

Кроме того, 75% граждан России считают недопустимым членство Украины в Альянсе и возвращение ОРДЛО в ее состав. 68% респондентов не согласны возвращать соседней стране временно захваченные территории Запорожья и Херсонщины.

Ранее социологи выяснили, готовы ли украинцы на второй год полномасштабной войны к компромиссам с государством-террористом.