Оборонное ведомство государства-террориста заявило, что во вторник ночью, 5 сентября, в РФ пресекли очередную попытку «террористической атаки киевского режима», информирует «НБН».

В сообщении сказано, что в Калужской области средствами противовоздушной обороны был сбит беспилотник. Также московский мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале пожаловался на «попытку атаки» БПЛА на столицу.

По его словам, дроны были сбиты в Истринском районе, на месте работают экстренные службы, якобы из-за падения обломков разрушений и пострадавших нет.

Позже путинский чиновник написал о еще одном беспилотнике, который летел на Москву. Согласно сообщению мэра, БПЛА уничтожили над территорией Тверской области в районе Завидово. Там также якобы обошлось без жертв и разрушений.

Напомним, что вчера путинские оккупационные силы выпустили по Украине более трех десятков дронов. Во время атаки пограничники зафиксировали падение и детонацию вражеских беспилотников на территории Румынии.