Как сообщает «НБН«, об этом сегодня заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен перед началом встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

«Мы отмечаем наличие хорошего прогресса в контрнаступлении. Это достаточно непросто. Нам нужно быть уверенным, что Украина имеет все необходимое не только для успешного контрнаступления, но и то, в чем она нуждается в долгосрочной перспективе, чтобы убедиться в наличии сильного сдерживающего фактора, сильной обороноспособности», — подчеркнул Блинкен.

В то же время он добавил, что «поражен необыкновенной храбростью и стойкостью украинского народа, украинских сил, украинского руководства».

Глава американской дипломатии добавил, что США решительно настроены продолжать сотрудничество с партнерами для восстановления сильной экономики, сильной демократии в нашем государстве, «чтобы Украина не только смогла выжить, но и процветала в будущем».

Напомним, ранее Блинкен сделал заявление относительно зернового соглашения.