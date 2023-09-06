Глава Министерства обороны Британии Грант Шеппс подтвердил, что войска Российской Федерации действительно уничтожили один из танков Challenger 2, который страна передала для армии Украины.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Sky News.

По словам министра обороны, российские оккупанты могли ликвидировать боевую машину «в военной зоне». Британский чиновник подчеркнул, что его страна не будет предоставлять Киеву замену уничтоженному танку.

Напомним, что Соединенное Королевство одним из первых государств присоединилось к «танковой коалиции» для Украины. Лондон передал для ВСУ 14 танков Challenger 2, которые способны поражать цели на расстоянии до 10 километров.

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