В Ростовских пабликах сообщили, что жители города ночью слышали три взрыва. Один «хлопок» прогремел вблизи штаба Южного военного округа, остальные два с интервалом в 15 минут – якобы это была работа противовоздушной обороны, информирует «НБН».

Одно из местных изданий написало, что у торгового дома Л.И. Минца взорвалось припаркованное авто, рядом пострадали несколько машин, в домах выбило стекла.

Через час после инцидента губернатор Ростовской области Василий Голубев поспешил объяснить в своем Telegram, что произошло. По словам путинского чиновника, областной центр атаковали беспилотники, которые якобы сбила противовоздушная оборона.

Голубев написал, что один дрон упал в центре Ростова в районе улицы Пушкинской, 42, второй – за городом в западной части населенного пункта. В результате атаки пострадал один человек, который отказался от госпитализации.

Напомним, что ночью «бавовна» посетила город Раменское в Подмосковье. Мэр российской столицы Сергей Собянин пожаловался на атаку БПЛА.