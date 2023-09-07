Как информирует «НБН» со ссылкой на СМИ, об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена, которое он сделал во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Так, Согласно словам американского госудаоственного служащего, Соедигенные Штаты Америки выделят на очередную помощь Украине более одного миллиарда долларов США.

Дословно из заявление Энтони Блинкена:

Мы делаем анонс нового пакета военной помощи для Украинского государства. Ее бюджет достигает одного миллиарда долларов США. Он включает в себя 665 миллионов долларов для гражданской безопасности. С минувшего года, с того времени, когда я был здесь, украинские защитники смогли вернуть более пятидесяти процентов оккупированных территорий. Данная помощь, дополнительные средства, которые существенно усилят противовоздушную оборону, в том числе.

Напомним, ранее мы уже писали о заявлении Блинкена касательно возвращения РФ в Черноморскую инициативу.