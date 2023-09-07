Американские аналитики прокомментировали слухи о том, что «генерал Армагеддон» уже не находится под арестом и его якобы назначили на новую должность в Содружестве Независимых Государств, информирует «НБН».

Эксперты ISW в своем отчете пишут, что, вероятно, «сирийского мясника» полностью отстранили от процессов, связанных с войной против Украины. На сайте Минобороны РФ удалили профиль военачальника, оставив лишь его видеообращение, которое было опубликовано в день «марша справедливости» армии Пригожина, с призывом к «вагнеровцам» отступить.

Комментируя новую вероятную должность Суровикина в СНГ, в Институте изучения войны напомнили, что в качестве наказания Кремль и ранее переназначал на внешние театры военных действий, например, в Сирию, генералов, которые плохо справлялись с командованием оккупантами в Украине.

Ранее СМИ сообщали, что около месяца назад «сирийский мясник» едва не умер. Возможно «генерала Армагеддона» пытались ликвидировать.