Как информирует «НБН», российские ТГ-каналы, в частности телеграм-канал Mash пишет, что есть информация об уничтожении сразу трех неизвестных беспилотных летательных аппаратов.

В свою очередь информацию о взрывах также подтвердил губернатор региона Александр Богомаз.

Он заявил:

Из-за падения обломков БПЛА частично было повреждено здание ж/д вокзала Брянск I, привокзальная площадь, а также несколько единиц автотранспортных средств. На месте инцидента работают все необходимые оперативные и экстренные службы.

Напомним, в конце августа мы уже писали о взрывах в Брянске и массированных полетах БПЛА в регионе.