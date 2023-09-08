Издание Financial Times пишет, что глава правительства Соединенного Королевства едет в Дели на саммит государств «Большой двадцатки», где будет призывать индийского коллегу Нарендру Моди использовать влияние своей страны, чтобы прекратить войну в Украине, информирует «НБН».

Как сообщают журналисты, в Лондоне заявили, что Сунак намерен на международном мероприятии поднять вопрос о российско-украинской войне и призвать главу индийского правительства к более активной дипломатической позиции ради достижения мира.

На Даунинг-стрит заверили, что британский премьер во время саммита будет использовать любую возможность для укрепления глобальной поддержки Украины.

В Лондоне отметили, что Индия должна сыграть жизненно важную роль в противостоянии наступления государства-террориста на демократию.

Напомним, спикер главы Кремля Дмитрий Песков сообщил, поедет ли диктатор Владимир Путин в Дели на встречу лидеров стран «Группы двадцати».