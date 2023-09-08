В своем Twitter-аккаунте американский бизнесмен заявил, что его компания не ограничивала ВСУ доступ к Starlink в районе временно захваченного полуострова, поскольку он не был активирован изначально, информирует «НБН».

При этом миллиардер признался, что Киев посылал ему экстренный запрос на активацию Starlink на пути в крымский город, однако он ответил отказом. По словам Маска, украинские военные хотели отправить на дно большую часть флота ВС РФ, которая стояла на якоре.

Глава корпорации SpaceX утверждает, что, если бы он выполнил просьбу Киева, его компания якобы стала замешана в российско-украинской войне и эскалации боевых действий.

Напомним, ранее стало известно, что Маск отключает армии Украины связь Starlink. В Пентагоне рассказали, как США решили проблему для защитников.