Спикер главы Российской Федерации утверждает, что снаряды с обедненным ураном, которые Киев получит от Вашингтона, «вызовут вспышку онкологических заболеваний», информирует «НБН».

Представитель Министерства обороны США Сабрина Сингх во время брифинга 7 сентября заявила, что нет доказательств тому, что такое вооружение может спровоцировать рак.

Чиновница уточнила, что ВОЗ после какого-либо влияния урана не наблюдала рост онкологических заболеваний, то же самое заявляют в МАГАТЭ.

Представитель оборонного ведомства добавила, что вооруженные силы во всем мире применяют обедненный уран, поэтому эти снаряды будут эффективными для уничтожения танков ВС РФ в Украине.

Отметим, что ранее Киев получил снаряды с обедненным ураном от Великобритании. Тогда посольство РФ в Лондоне начало угрожать «ответом».