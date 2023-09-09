Как информирует «НБН», в материале издания NOS говорится, что сотни дополнительных мест будут организованы Нидерландами уже в самые ближайшие недели, чтобы можно было принимать беженцев из Украины.

Так, отмечается, что согласно принятому по результатам консультаций между Государственным секретарем Минюста и безопасности Эриком Ван дер Бургом и Советом безопасности государства, муниципалитеты Нидерландов организуют сотни дополнительных мест для приема беженцев из Украинского государства.

Напомним, ранее мы уже писали о социальной помощи украинским беженцам в Польше.