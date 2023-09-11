Кадры сильных взрывов, которые прогремели после 01:00, под Белгородом опубликовали российские пропагандистские Telegram-каналы. СМИ страны-агрессора писали, что в Яковлевском городском округе и в населенном пункте Строитель якобы сбивали БПЛА, информирует «НБН».

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении двух беспилотников системой противовоздушной обороны. По его словам, пострадавших в результате атаки нет. Путинский чиновник добавил, что обломки одного из дронов упали на проезжую часть рядом с жилым домом.

Позже в оборонном ведомстве государства-террориста традиционно пожаловались на попытку «киевского режима» осуществить теракт по объектам в РФ с помощью БПЛА, заявив об уничтожении двух дронов.

Ранее ночью 10 сентября временно захваченный россиянами Крым атаковали беспилотники. В Министерстве обороны РФ пожаловались на «бавовну» на полуострове.