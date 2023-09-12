Глава немецкого оборонного ведомства сообщил, что в случае поставок ракет ATACMS в Украину из США, ФРГ не будет предоставлять Киеву свои крылатые ракеты Taurus, информирует «НБН» со ссылкой на агентство Reuters.

Во время поездки в Кельн Писториус заявил, что Берлин пока не рассматривает отправку Taurus в Украину, отметив, что в российско-украинской войне «нет автоматизации». При этом немецкий канцлер Олаф Шольц ранее говорил о том, что ФРГ в вопросе военной помощи Киеву будет действовать по примеру Вашингтона.

Напомним, в интервью CNN глава государства Владимир Зеленский рассказал, когда украинское руководство надеется получить от Америки баллистические ракеты ATACMS.