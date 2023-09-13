Во время конференции All-In Summit американский бизнесмен заявил, что он в прошлом году не активировал спутниковую связь Starlink вблизи временно захваченного РФ Крыма из-за антироссийских санкций США, информирует «НБН».

По словам миллиардера, санкции Вашингтона касаются и оккупированного полуострова, поэтому там не разрешено запускать систему. При этом Маск отметил, что он включил бы украинским военным Starlink у побережья Крыма, если бы поступило соответствующее распоряжение от главы США Джо Байдена.

Отметим, что на той неделе СМИ обвинили главу корпорации SpaceX в срыве тайной атаки украинских военных на ВМФ РФ в Крыму. Маск распорядился заблокировать доступ ВСУ к связи Starlink вблизи полуострова.