Во время брифинга на Восточном экономическом форуме спикер внешнеполитического ведомства страны-агрессора пожаловалась на неутешительный прогноз Гуменюк для Керченского моста, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

Представитель ОК «Юг» заявила, что ВСУ будут «работать и дальше», что Захарова расценила как намерение защитников добить Крымский мост. Рупор путинского режима пожаловалась, что «киевский режим» хочет подвергнуть новым ударам «гражданскую инфраструктуру».

Представитель МИД РФ заявила, что в случае исполнения прогноза Гуменюк со стороны государства-террориста последует «жесткий ответ» и от этого «возмездия» якобы не скрыться.

Ранее Гуменюк рассказала о степени повреждения мостов на временно захваченных территориях Юга Украины.