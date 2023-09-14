Северокорейское информационное агентство KCNA пишет, что прием Ким Чен Ына в России прошел в «знакомой и дружеской атмосфере», а также был «переполнен дружескими чувствами», информирует «НБН».

По информации издания, глава КНДР «вежливо пригласил» российского президента-агрессора посетить его страну в удобное время. Российский лидер принял приглашение и намерен приехать в тоталитарное государство.

В то же время в Администрации Путина соответствующую информацию СМИ пока не прокомментировали.

Напомним, переговоры президента РФ и Ким Чен Ына прокомментировали в ГУР МОУ, объяснив, как повлияет военная помощь КНДР России на ситуацию на фронте в Украине.