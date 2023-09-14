Госсекретарь США сообщил, что Америка преследует в Украине двойную цель. Прежде всего Вашингтон хочет отказать стране-агрессору в любом тактическом успехе на фронте. В противном случае, это будет «открытым приглашением» для агрессоров отовсюду.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на сайт Государственного департамента США.

По словам американского чиновника, государству-террористу не удалось стереть Украину с карты мира, покончить с ее независимостью и присоединить ее к себе. Теперь украинцы должны восстановить границы своей страны, а Вашингтон будет помогать им увеличить способность деоккупировать территории.

Госсекретарь США добавил, что Украина не только должна выжить, но и встать на ноги в военном, экономическом и демократическом плане, а также процветать в будущем.

Ранее в Военно-воздушных силах США объяснили, что будет означать передача истребителей F-16 Украине.