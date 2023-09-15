Глава оборонного ведомства государства-террориста сообщил, что ВМФ России до конца этого года должен получить 12 плавсредств, отметив, что уже два корабля были приняты в эксплуатацию.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «РИА Новости».

Путинский министр уточнил, что в новом поступлении для флота страны-агрессора будет атомный подводный крейсер «Красноярск», ракетная подлодка «Император Александр III» и фрегат «Адмирал Головко».

Напомним, в ОК «Юг» оценили повреждения кораблей «второй армии мира» после удара по Севастополю 13 сентября.