Как информирует «НБН», местные паблики сообщают, что 16 сентября в Сети появились данные о самоликвидации оккупантов РФ, которые находились в глубине страны – Воронежской области.

Так, известно, что в одном из частных домов региона были ликвидированы сразу три российских военных, которые пытались разобрать гранату. Еще два захватчика получили ранения.

Примечательно, что по данным местных пабликов, погибшие являлись профессиональными саперами. Также было обнародовано видео (18+) с места происшествия.

Напомним, ранее мы писали о деоккупации Андреевки, кадры о чем показал генерал Сырский.