Как информирует «НБН» со ссылкой на Bloomberg, турецкий лидер Эрдоган проведет встречу с основателем SpaceX Маском, чтобы иметь возможность с глазу на глаз обсудить вероятность сотрудничества в различных областях, в том числе космических технологий. Также Эрдоган намерен обсудить с Маском поставки аккумуляторов для изготовлении электромобилей.

Известно также, что встреча между сторонами будет проходит в новом Турецком доме. Он находится вблизи штаб-квартиры ООН. А на этой неделе там будет проведено заседание Генассамблеи Организации объединенных наций.

Напомним, ранее Эрдоган завил о готовности Турции «порвать с ЕС».