Как информирует «НБН», такое циничное заявление об Украине Трамп сделал в ходе своего интервью телевизионному каналу NBC.

Согласно заявлению Дональда Трампа, множество людей ожидали, что определенные части, Крым и некоторые иные украинские территории, что это может произойти (речь об оккупации – ред.).

Но можно было бы и договориться. Они могли бы заключить сделку, согласно которой сейчас будет меньше территории, нежели уже оккупировал войска Путина, если честно. И можно было бы заключить соглашение, согласно которому никто из людей бы не погиб. Они имели сделку. У них бы была страна Украина, — отметил Дональд Трамп.

Также он добавил, что в настоящее время уже никто даже и не знает, будет ли Украина полностью оккупирована. Ведь все эти фейковые новости, по его словам, больше не сообщают о войне.

Множество репортажей просто невозможно найти. Это означает только одно, что Украина сейчас проигрывает, — подчеркнул экс-глава Белого дома.

Помимо прочего он высказал мнение, что весеннего контрнаступления Вооруженных сил Украины так и не произошло, так как украинские войска встретила стена вооружения и бомб.

Напомним, ранее Дональд Трамп уже делал заявление о мирных переговорах между Киевом и Кремлем.