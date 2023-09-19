Глава Министерства обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что Копенгаген намерен отправить в Украину 45 танков – 15 Т-72 и 30 Leopard 1, информирует «НБН» со ссылкой на DR.

По словам руководителя оборонного ведомства, пока что финансовый комитет парламента Дании еще не утвердил соответствующий документ. Согласно информации на официальном сайте Вооруженных сил страны, 10 Leopard 1 уже в Украине, еще больше танков находятся в пути.

Напомним, Германия может передать Киеву авиационные крылатые ракеты Taurus. Министр обороны ФРГ сообщал, сколько времени нужно Берлину, чтобы принять решение об отправке вооружения.