Шинковский вель Сенк в интервью PAP заявил, что Варшава может снизить поддержку Украины, учитывая проблемы в отношениях с Киевом. Политик сообщил, что польское руководство будет ориентироваться в этом вопросе на настроения в обществе, информирует «НБН».

Министр отметил, что польские власти хотели бы поддерживать Украину и в будущем, однако они не смогут пойти против своего народа. Он сообщил, что действия Киева производят впечатление на польское общество и соцопросы показывают уровень поддержки гражданами последующего предоставления помощи Украине.

Политик добавил, что позиция Варшавы относительно импорта украинского зерна остается непоколебимой

Ранее в Варшаве заявили, что могут блокировать вступление Украины в ЕС.