Дуда не считает, что разногласия Варшавы с Киевом относительно импорта украинского зерна существенно повлияют на отношения между странами, информирует «НБН» со ссылкой на РАР.

Глава Польши заявил, что для него сотрудничество с Украинским государством и его поддержка имеют историческое измерение.

Президент убежден, что разногласия относительно поставок украинской агропродукции – лишь фрагмент отношений двух стран. Политик отметил, что юридические зерновые споры – это просто вопрос, который Варшаве и Киеву нужно решить между собой.

Отметим, что ранее в польском Министерстве сельского хозяйства заявили, что готовы пересмотреть ограничения относительно импорта агропродукции из Украины.