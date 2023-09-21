О том, что Варшава готова к началу переговорного процесса с Киевом относительно указанного запрета импорта агропродукции из Украины, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Министерства сельского хозяйства Польши Роберта Телуса, опубликованное в «Polska Agencja Prasowa».

Недавнее сообщение замглавы Минэкономики-торгпреда Украины Тараса Качки, говорившего о введении ответного запрета на ввоз в Украину польских овощей и фруктов, похоже, отразилось на мнении Телуса, поскольку он уже заявил — «речь министра Качки успокоила его», и Варшава готова совместно с Киевом отыскать решение проблемы.

Глава польского Министерства сельского хозяйства подчеркнул:

Мы хотим помочь Украине с транзитом, но он должен быть транзитным, а не за счет польских фермеров.

Однако есть нюанс — Украина должна изменить свои намерения, которые были озвучены ранее, а Польша, в свою очередь, поможет сделать «гибким список продукции, запрещенной к ввозу в конкретные страны, определившись с документом на уровне ЕС».

Ранее мы писали о том, как премьер-министр Польши Моравецкий отреагировал на вероятность введения аналогичных ограничений Украиной.