Как информирует «НБН», данную информацию обнародовал ТГ-канал Flash.UA. Также ресурс опубликовал фото, выдавая ее за снимок изувеченного бывшего «министра обороны ДНР», военного эксперта РФ Стрелкова.

В частности, в своем сообщении ресурс отметил следующее:

Говорят, что Гиркина избили в тюрьме. Согласно данным «русни», Стрелкова избил праворадикал из Украины во время прогулки в СИЗО.

На обнародованной фотографии можно увидеть человеческое лицо, предварительно, мужское, весьма похожее на лицо Гиркина, которое сильно избито.

Напомним, ранее мы уже писали о том, зачем Гиркин заявил о своем намерении баллотироваться на следующие президентские выборы в России.