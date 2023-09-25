Дуда в интервью польской газете Super Express заявил, что не может быть и речи о передаче новой военной техники Польши, которую она сейчас закупает, в Украину, информирует «НБН».

По словам президента, эта техника должна усилить вооруженные силы его страны, и Варшава не тратит миллиарды, чтобы потом их вдруг отдать. При этом это не значит, что Польша не будет оказывать Украине военную помощь. Дуда готов поставлять в соседнюю страну старую военную технику, после того, как ее заменят на современную.

Ранее польский президент высказался о «зерновом конфликте» Варшавы и Киева. Глава государства сообщил, что его страна не нуждается в украинской агропродукции, при этом она готовит транзитные пути, чтобы это продовольствие получали нуждающемся в нем государства.